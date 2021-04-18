وزير داخلية لبنان: بلادنا تعاني من انفلات أمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن العميد محمد فهمي، وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الأحد، رصد خلايا إرهابية تنشط في البلاد.

وقال فهمي، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إن لبنان يعاني من انفلات أمني بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح أن "الخلايا الإرهابية تنشط أحيانًا وتكون نائمة في وقت آخر، ونحن لها بالمرصاد".

وتابع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه"لا أستطيع تحميل أي حكومة سابقة مسؤولية الانفلات الأمني في البلاد".

وشدد العميد محمد فهمي على ضرورة تأليف الحكومة اللبنانية، قائلا :" لا بد من تأليف حكومة إنقاذ بأسرع وقت ممكن".

وفشل الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية وذلك منذ أكثر من 8 أشهر من إعلان تشكيلته بسبب خلاف مع الرئيس ميشال عون الذي يتمسك بحصوله على الثلث المعطل في الحكومة، وهو ما يرفضه الحريري بشكل مطلق لأنه يشّل عمل الحكومة ويجعلها عرضة للتفكك السريع.

وفشلت حتى الساعة جميع المبادرات العربية والغربية بإقناع عون بالتخلي عن مطلبه، لتشكيل الحكومة التي يشترط المجتمع الدولي إعلانها لتقديم الدعم المادي للبنان عقب الانهيار الذي يشهده البلد منذ أكثر من عام.