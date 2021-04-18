لعشاق المغامرة.. دراجة نارية بقوة محرك سيارة للطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة تريومف دراجتها النارية Scrambler 1200 الجديدة، كما كشفت عن الموديل Steve McQueen الخاص، الذي تم إنتاج 1000 نسخة منه فقط.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الدراجة Scrambler 1200 الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثنائي الأسطوانات بقوة 90 حصان/110 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. ويبلغ معدل استهلاك الدراجة من الوقود 4.5 لتر/100 كلم.



وتتميز الدراجة بالطابع الخاص بموديلات الطرق الوعرة بفضل مسار النبض الطويل في نسخة XE، أما نسخة XC فإنها تقترب أكثر من الموديلات المخصصة للطرق العادية.

وتتوفر الدراجة بألوان Cobalt Blue، مع أشرطة بلون Jet Black أو Khaki Green مطفأ مع أشرطة بلون Jet Black أو Sapphire Black.

ويتوج برنامج موديلات الطراز بالنسخة Scrambler 1200 Steve McQueen الخاصة المعتمدة على أساس النسخة XE.

ويتم ترقيم النسخة الخاصة المحدودة بشكل فردي. وتتميز الدراجة من خلال علامة Steve McQueen التجارية الفريدة على الخزان ومقبض المقود، مع طلاء خاص حصري باللون Competition Green.

نصائح قبل الصيف

في الوقت نفسه، أوصى نادي السيارات "أوروبا" (ACE) قائدي الدراجات النارية باتخاذ بعض التدابير البسيطة لتجهيز الدراجة النارية للصيف، أبرزها فحص الإطارات من حيث وجود تلفيات أو توغل حجارة أو مسامير بها. كما ينبغي التحقق من وجود أغطية الصمامات عليها.





وأضاف الخبراء الألمان أنه ينبغي أيضا التحقق من عمر الإطارات، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال آخر 4 أعداد من رقم DOT الموجود على جانب الإطار، مع مراعاة تغيير الإطارات إذا زاد عمرها عن 6 سنوات، حتى لو كانت تبدو بحالة جيدة.

ومن الضروري أيضا فحص عمق المداس؛ حيث ينبغي ألا يقل عن 1.6 ملم.