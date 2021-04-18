“عروض التوكيلات العالمية الرمضانية” سيارات شفروليه 2021 بأقساط تبدأ من 1,092 ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من التوكيلات العالمية للسيارات بشهر رمضان على سيارات شفروليه 2021 بالتعاون مع مصرف الراجحي، عروضنا خير … مع شهر الخير.
السيارات المشمولة في العروض:
- شفروليه ترافرس LS 2021 بقسط شهري 1756 ريال.
- شفروليه ماليبو LS 2021 بقسط شهري 1092 ريال.
- شفروليه تاهو LS 2021 الجديدة كليا بقسط شهري 2655 ريال.
مزايا العروض:
- %0 دفعة أولى.
- %0 مصاريف إدارية.
- %40 دفعة أخيرة.
- ندفع عنك حتى 1,500 ريال من قيمة القسط الأول فقط
الشروط والأحكام:
- يسري عرض رمضان من الفترة 11 ابريل حتى 11 مايو 2021، مدة التمويل 60 شهراً.
- هذا العرض يسري على فئات السيارات التي في الإعلان فقط لموديلات 2021.
- العرض متوفر حتى نفاذ الكمية.
- عرض التمويل يخضع لشروط وأحكام مصرف الراجحي.
- معدل النسبة السنوي %6.56 (APR).
- صور السيارات هي للاعلان فقط وقد لا تطابق الواقع.
- تطبق الشروط والأحكام.
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صورة العروض: