“عروض التوكيلات العالمية الرمضانية” سيارات شفروليه 2021 بأقساط تبدأ من 1,092 ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من التوكيلات العالمية للسيارات بشهر رمضان على سيارات شفروليه 2021 بالتعاون مع مصرف الراجحي، عروضنا خير … مع شهر الخير.

السيارات المشمولة في العروض:

شفروليه ترافرس LS 2021 بقسط شهري 1756 ريال.

شفروليه ماليبو LS 2021 بقسط شهري 1092 ريال.

شفروليه تاهو LS 2021 الجديدة كليا بقسط شهري 2655 ريال.

مزايا العروض:

%0 دفعة أولى.

%0 مصاريف إدارية.

%40 دفعة أخيرة.

ندفع عنك حتى 1,500 ريال من قيمة القسط الأول فقط

الشروط والأحكام:

يسري عرض رمضان من الفترة 11 ابريل حتى 11 مايو 2021، مدة التمويل 60 شهراً.

هذا العرض يسري على فئات السيارات التي في الإعلان فقط لموديلات 2021.

العرض متوفر حتى نفاذ الكمية.

عرض التمويل يخضع لشروط وأحكام مصرف الراجحي.

معدل النسبة السنوي %6.56 (APR).

صور السيارات هي للاعلان فقط وقد لا تطابق الواقع.

تطبق الشروط والأحكام.

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صورة العروض: