اخبار السيارات

“عروض التوكيلات العالمية الرمضانية” سيارات شفروليه 2021 بأقساط تبدأ من 1,092 ريال

0 نشر
alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من التوكيلات العالمية للسيارات بشهر رمضان على سيارات شفروليه 2021 بالتعاون مع مصرف الراجحي، عروضنا خير … مع شهر الخير.

السيارات المشمولة في العروض:

  • شفروليه ترافرس LS 2021 بقسط شهري 1756 ريال.
  • شفروليه ماليبو LS 2021 بقسط شهري 1092 ريال.
  • شفروليه تاهو LS 2021 الجديدة كليا بقسط شهري 2655 ريال.

مزايا العروض:

  • %0 دفعة أولى.
  • %0 مصاريف إدارية.
  • %40 دفعة أخيرة.
  • ندفع عنك حتى 1,500 ريال من قيمة القسط الأول فقط

الشروط والأحكام:

  • يسري عرض رمضان من الفترة 11 ابريل حتى 11 مايو 2021، مدة التمويل 60 شهراً.
  • هذا العرض يسري على فئات السيارات التي في الإعلان فقط لموديلات 2021.
  • العرض متوفر حتى نفاذ الكمية.
  • عرض التمويل يخضع لشروط وأحكام مصرف الراجحي.
  • معدل النسبة السنوي %6.56 (APR).
  • صور السيارات هي للاعلان فقط وقد لا تطابق الواقع.
  • تطبق الشروط والأحكام.

للحصول على العرض: اضغط هنا

صورة العروض:

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا