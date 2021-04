تعرف على أهم مواصفات وأسعار كيا سيراتو 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سيراتو 2021 إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً عبر وكيلها الحصري كيا الجبر، وحصلت السيارة على المزيد من التقنيات المتطورة والمساحة الرحبة في الداخلية ومظهر مثير للاهتمام، ونقدم لكم اليوم تقرير مفصل عن السيارة.

التصميم

تتمتع كيا سيراتو بتصميم أنيق مع خط سقف مقوس بشكل هادئ وخلفية منظمة وشبكة التهوية الأيقونية لكيا على شكل أنف النمر، مع تحسينات بصرية بالخارج والداخل، حيث غطاء المحرك طويل والسقف منحدر كما لو أنها فاست باك، ما يمنحها مظهراً ديناميكياً، أما في الخلفية فهناك مصابيح LED متصلة ببعضها بشريط LED يشبه سبورتاج.

الداخلية والتقنيات

حازت الداخلية على تصميم عصري مع العديد من التقنيات وعوامل الرفاهية، فنرى تخييط ملون متباين ومقاعد جلدية متوفرة ونظام تحكم بالجو بمناطق مزدوجة ومساحة رحبة للمقاعد الخلفية وفي صندوق الأمتعة.

أما عن التقنيات فهناك شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية بحجم 8 إنش مع دعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب دعم نظام المكيف الأوتوماتيكي مزودج المناطق الذي يسمح بالحصول على درجتي حرارة مختلفتين للسائق والراكب الأمامي.

الأمان والراحة

حصلت سيراتو على هيكل مثالي بفضل التطبيق الإستراتيجي للفولاذ المستخدم بحيث يلبي مواصفات أحدث معايير السلامة، كما تتميز بوجود ستة أكياس هوائية و نظام التحكم في الثبات الإلكتروني يعني أنك ستكون مستعدًا جيدًا في حال حدوث الأسوأ.

هذا بالطبع بجانب نظام الكبح المانع للانزلاق (ABS)، نظام مساعدة الانطلاق على المنحدرات (HAC)، نظام التحذير من الإصطدام في المناطق الغير مرئية (BCW)، نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCCW)، نظام تحذير للمسافات عند الركن (PDW-F).

المحركات

تأتي كيا سيراتو 2021 بخيارين من المحركات هما:

1.6 لتر 4 سلندر قوة 126 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر – صرفية وقود 6.9 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 12 ثوان – سرعة قصوى 190 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات – دفع أمامي

2 لتر 4 سلندر قوة 150 حصان وعزم دوران 192 نيوتن.متر – صرفية وقود 7.7 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 10.5 ثوان – سرعة قصوى 210 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات – دفع أمامي

الأسعار

كيا سيراتو S128 L سعرها 68,998 ريال

كيا سيراتو D235 LX سعرها 75,553 ريال

كيا سيراتو D249 LX سعرها 78,428 ريال

كيا سيراتو H251 SX سعرها 97,058 ريال

كيا سيراتو C033 LX سعرها 76,588 ريال

كيا سيراتو F045 EX سعرها 89,238 ريال

كيا سيراتو G519 EX سعرها 92,918 ريال

يذكر بأن كيا سيراتو متاحة حالياً للتقسيط مقابل 858 شهرياً بهامش ربح صفر بالمئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

