هدف استثنائي لـ"فولكسفاجن" في الصين.. هل يتحقق؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة فولكسفاجن، للكشف عن حلم استثنائي لعملاق السيارات الألمانية، على هامش مشاركتها في معرض شنغهاي.. ما هو؟

تأمل فولكسفاجن في أن تصل حصتها في سوق الصين للسيارات ذات المحركات البديلة قريبا إلى نحو 15%، وهو ما يعادل الحصة التي تتمتع بها حاليا في مبيعات السيارات القياسية، حسبما قال رئيس فرعها في الصين.



وقال ستيفان فولنشتاين اليوم الأحد، قبل بدء معرض شنغهاي التجاري للسيارات 2021: "فولكسفاجن لديها تاريخ قوي في الوصول متأخرة إلى حد ما، ولكن مع ثقل كبير".

وأعلنت فولكسفاجن في الآونة الأخيرة عن خطط ضخمة للتحول عن محركات الاحتراق إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء وأشكال الطاقة الأخرى.

وتتمتع شركات مثل تسلا بأسبقية كبيرة، لكن فولكسفاجن تعهدت باللحاق بالركب. وسيكون هذا أمرا بالغ الأهمية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وفي المعرض، قدمت فولكسفاجن سيارتي "ID.6 X" و"Crozz"، وهما زوجان من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعمل بالبطارية سيتم إنتاجهما في الصين فقط.

وتبلغ حصة فولكسفاجن من سوق السيارات الكهربائية في الصين نحو 3% إلى 4% حاليا، لكن فولينشتاين يقول إن لديها "فرصة جيدة" للوصول إلى أكثر من 10%. وقال إن الهدف هو بيع أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية في الصين هذا العام.

ويقول فولنشتاين إن شركته لا تركز على حصتها في السوق بقدر ما تركز على دفع تكنولوجيا السيارات الكهربائية إلى أبعد من ذلك. ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر أن تستثمر فولكس فاجن 15 مليار يورو (18 مليار دولار) في التكنولوجيا في الصين في السنوات الأربعة المقبلة.

وقال: "سوف نحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات للوقوف أمام تسلا".