ستروين C5 X.. جيل جديد من السيارات الفرنسية الكبيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ستروين النقاب عن سيارتها C5 X، والتي تجمع بين العديد من السمات المميزة لموديلات الكومبي والصالون والكروس أوفر والكوبيه.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة خماسية الأبواب تظهر بطول 4.60 متر، مع خلوص أرضي كبير، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.79 متر بفضلها تم توفير المزيد من الرحابة، وحيز للأمتعة يسع ما يصل إلى 1640 لتر.



وتعتمد السيارة على مقاعد خاصة ومجموعة تعليق مطورة مع عناصر بآلية هيدروليكية لزيادة خصائص الراحة بالسيارة، مع توفير العديد من الأنظمة المساعدة وشاشة Head-up وشاشة لمسية كبيرة.

والسيارة Citroen C5x الجديدة تأتي بتصنيف مبتكر يجمع بين أناقة السيارات السيدان مع عملية ونشاط السيارات "الستيشن واجن" وارتفاع السيارات الكروس أوفر، لذلك فالسيارة ليس لها تصنيف صريح واضح.





وبالنسبة للتصميم الخارجي، فهو متميز للغاية و يبدو كالسيارات الـFastback،كما نجد غطاء محرك كبير وخطوط انسيابية جانبية عديدة وتحسن من تعامل السيارة مع الهواء، بشكل عام تصميم السيارة مميز وجذاب ومختلف الى ابعد الحدود.

استخدمت سيتروين في هذه السيارة نظام التعليق النشط "Citroën Advanced Comfort" والذى يعزز من الراحة داخل السيارة.



كما تتوافر بالسيارة مساحة داخلية واسعة مثل السيارات السيدان مع رحابة مطلقة، بالإضافة إلى مقاعد الصف الثاني والشنطة الخلفية، وأخيرا الارتفاع عن الأرض الذي يجعل السيارة عملية الى حد كبير.

وتتزود السيارة بتقنيات متقدمة عديدة ومنها شاشة العرض الوسطية مع مجموعة مميزات للمساعدة على القيادة بالإضافة الى شاشة المعلومات الكبيرة الواضحة والتعرف على الأصوات.

ويتسع برنامج الدفع بمحركات البنزين والموديلات الهجين Plug-in، لكن الشركة الفرنسية لم تكشف عن المزيد من التفاصيل حتى الآن.



ومن المقرر أن تطرح ستروين سيارتها C5 X الجديدة في الأسواق خلال النصف الثاني من العام الجاري، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.