“المرور” إطلاق النسخة الرقمية من رخصة القيادة عبر أبشر أفراد وتوكلنا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت وزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للمرور السعودي النسخة الرقمية من رخصة القيادة وذلك من خـلال تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” وتطبيق “توكلنا”.

وفي التفاصيل، كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة المرور أن النسخة الرقمية من رخصة القيادة معتمدة لدى الجهات الأمنية وكذلك في كافة الاجراءات التي تقتضي إبرازها، مشيرًا إلى أنه تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.

وأوضح أن النسخة الرقمية من رخصة القيادة تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالانترنت.