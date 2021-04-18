موجز ”الخليج 365” للسيارات.. غموض مرسيدس وسيطرة "المجهولين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

شهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات الفارهة من مختلف الشركات الكبرى، لكن 10 فقط جمعت السعر المعقول مع السمات الفاخرة.

طرح نسخة خاصة من موديلات بعينها من الأساليب الترويجية التي طالما اتبعتها ماركات السيارات البارزة على مدار تاريخ الصناعة.

تضم صناعة السيارات بالولايات المتحدة مجموعة متميزة من الماركات الناشئة التي يتوقع لها الاستحواذ على مستقبل الصناعة.

تتوالى موديلات مرسيدس الجديدة في سوق السيارات الكهربائية، لتعززها أسطولها من هذه المركبات التي باتت تحظى بانتشار واسع.

طرحت ماركة لكزس اليابانية مجموعة متميزة من الموديلات للسوق المصرية خلال العام الجاري 2021، بأسعار ومواصفات متنوعة.