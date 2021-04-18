اخبار السيارات

موجز ”الخليج 365” للسيارات.. غموض مرسيدس وسيطرة "المجهولين"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

شهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات الفارهة من مختلف الشركات الكبرى، لكن 10 فقط جمعت السعر المعقول مع السمات الفاخرة.

طرح نسخة خاصة من موديلات بعينها من الأساليب الترويجية التي طالما اتبعتها ماركات السيارات البارزة على مدار تاريخ الصناعة.

تضم صناعة السيارات بالولايات المتحدة مجموعة متميزة من الماركات الناشئة التي يتوقع لها الاستحواذ على مستقبل الصناعة.

تتوالى موديلات مرسيدس الجديدة في سوق السيارات الكهربائية، لتعززها أسطولها من هذه المركبات التي باتت تحظى بانتشار واسع.

طرحت ماركة لكزس اليابانية مجموعة متميزة من الموديلات للسوق المصرية خلال العام الجاري 2021، بأسعار ومواصفات متنوعة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا