رام قد تطلق بيك اب كهربائية بالكامل في 2024

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بحلول 2030، ستُقدم رام وجميع العلامات التابعة لستيلانتيس نسخة كهربائية من جميع طرازاتها، كما تعمل المجموعة على تطوير منصات جديدة تدعم السيارات الكهربائية الجديدة كلياً أيضاً، بما في ذلك بيك اب كهربائية بالكامل من رام قد يتم تدشينها بحلول 2024.

ستصنع ستيلانتيس خلايا البطاريات في سياراتها الكهربائية في أوروبا وأمريكا، وذلك لتقليل الاستعانة بمصادر خارجية، وهو ما أوضحه الرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس في لمحات عن بعض استراتيجيات الشركة في الاجتماع السنوي الأول للمساهمين، مؤكداً أن الكهرباء ستلعب دوراً رئيسياً في رؤية الشركة طويلة الأمد.

يُذكر أيضاً أن ستيلانتيس تتوقع بيع أكثر من 400,000 سيارة كهربائية في 2021 أي ثلاثة أضعاف العدد الذي باعته في 2019، بنسبة 14% من إجمالي مبيعاتها بأوروبا وحدها، وقد أكد تافاريس أن هذه النسبة سترتفع إلى 38% بحلول 2025، وإلى 70% بحلول نهاية العقد الحالي.

وفي الختام، تُطور ستيلانتيس أربعة منصات مصممة لدعم السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات مع نطاق يتراوح بين 500 إلى 800 كم للشحنة الكاملة، في حين سيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول خطط المجموعة للمستثمرين في يوم الكهرباء في 8 يوليو المقبل.

