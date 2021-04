هل تصبح رولزرويس سيراف شقيقة كولينان SUV الصغيرة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لا تكشف رولزرويس عن طرازات جديدة كلياً بكثافة، إلا أن صانعة السيارات البريطانية قد تكون تستعد لكشف جديد، وهذه المرة هو إعادة إحياء موديل سيلفر سيراف، والذي تم بناؤه من 1998 إلى 2002، حيث سجلت الشركة مؤخراً علامة تُجارية باسم سيراف.

يُذكر أن سيلفر سيراف ظهر آخر مرة عندما كانت بنتلي ورولزرويس مملوكة لنفس الشركة الأم، حيث كانت بنتلي ارناج مطابقة لسيلفر سيراف بصرف النظر عن الشبك والمُحرك، ومنذ 2002، سارت كلتا الشركتين في اتجاهين مختلفين، حيث انضمت رولزرويس إلى مجموعة فولكس فاجن، وأصبحت بنتلي مملوكة لمجموعة بي ام دبليو الآن.

بالطبع لن تُشارك سيراف الجديدة أية شيء مع سيارات بنتلي، لكننا نعتقد أنها ستكون ثاني سيارة اس يو في من رولزرويس، حيث أثبتت كالينان نجاحها في هذا القطاع، كما أنها تُقدم بالفعل سيارتين سيدان وهما جوست وفانتوم، لذا سيكون من المنطقي أن تكون سيارتها الجديدة اس يو في أصغر من كالينان.

نتوقع أن تحصل سيراف على بعض خطوط جوست الأكثر رشاقة مع لمسات رياضية أكثر من كالينان، كما يُتوقع أن تحصل على الكثير من القواسم المشتركة من جوست، بما في ذلك مصابيحها الأمامية والشبك الأمامي الاختياري المضيء، وفي الخلف، قد تحصل على سقف شبيه بسيارات الكوبيه، مع قاعدة عجلات أقصر، لكن ذلك لن يؤثر كثيراً على مساحة الركوب الخلفية.

وفي الختام، بالنسبة للقوة، فتشترك جوست وكالينان بالفعل محرك V12 سعة 6.75 لتر مزدوج التيربو بقوة 563 حصان، لذا نتوقع أن تقوم رولزرويس بتعديل المحرك لسيارة سيراف الأصغر لتُشعر السائق وكأنها موجهة للسائق أكثر من شقيقتها الكبرى كالينان.

