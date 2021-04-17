أرخص السيارات الفاخرة.. 10 طرازات تحقق معادلة السعر والفخامة في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات الفارهة من مختلف الشركات الكبرى، لكن 10 فقط جمعت السعر المعقول مع السمات الفاخرة.

ولذلك، نشر موقع "كار أند درايفر" قائمة تضم أرخص السيارات الفخمة المطروحة للبيع بالأسواق خلال عام 2021.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز كاديلاك XT4 وتكلفته 36,790 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 237 حصانا بسعة 2.0 لتر.





وطراز بي إم دبليو 2-Series Gran Coupe وتكلفته 36,695 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 228 حصانا بسعة 2.0 لتر.





و طراز بي إم دبليو X1 وتكلفته 36,395 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 228 حصانا بسعة 2.0 لتر.





و طراز أودي Q3 وتكلفته 35,095 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 184 حصانا بسعة 2.0 لتر، ومحرك آخر ينتج قوة 228 حصانا بسعة 2.0 لتر.





وطراز فولفو XC40 وتكلفته 34,795 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 187 حصانا بسعة 2.0 لتر، ومحرك آخر ينتج قوة 248 حصانا بسعة 2.0 لتر.





وطراز مرسيدس A-class وتكلفته 34,700 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 188 حصانا بسعة 2.0 لتر.





وطراز آخر من كاديلاك، هو طراز CT4 وتكلفته 34,390 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 237 حصانا بسعة 2.0 لتر، ومحرك آخر بقوة 307 أحصنة، بسعة 2.7 لتر.





و طراز آخر من مرسيدس، هو طراز Metris وتكلفته 34,125 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 208 أحصنة بسعة 2.0 لتر.





و طراز لكزس UX وتكلفته 33,925 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 169 حصانا بسعة 2.0 لتر، ومحرك آخر بقوة 143 حصانا بسعة 2.0 لتر.





في ختام القائمة جاء طراز أكيورا ILX، وتكلفته 27,125 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 201 حصان بسعة 2.4 لتر.



