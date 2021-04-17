صور.. 8 سيارات رياضية تتألق في سماء "النسخ الخاصة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح نسخة خاصة من موديلات بعينها من الأساليب الترويجية التي طالما اتبعتها ماركات السيارات البارزة على مدار تاريخ الصناعة.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم السيارات الرياضية التي طرحت منها بعض النسخ الخاصة في الـ20 عاما الأخيرة.

وشمل ذلك، نسخة خاصة طرحت من طراز فورد "فوكس"، توفرت باسم RS500، وصنع من هذه النسخة الخاصة من الطراز 500 سيارة فقط، عام 2010، بمحرك بقوة 365 حصانا.







ومن ماركة فورد أيضا، ضمت القائمة نسخة خاصة طرحت من موديل موستانج باسم Mustang Bullitt Edition "الرصاصة"، صنعت عام 2021، كانت أبرز نسخة خاصة تطرح من طراز موستانج في السنوات الـ20 الماضية.





ومن ماركة مرسيدس، ضمت القائمة، نسخة خاصة طرحت من طراز GT الرياضي، باسم AMG GT Black Series كانت على قدر كبير من التميز في منافسات حلبة Nürburgring.





ومن ماركة مكلارين، ضمت القائمة نسخة خاصة طرحت من طراز P1 باسم P1 GTR، صنعت عام 2012، ووصلت قيمتها لنحو 3 ملايين دولار.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة خاصة بقدرات استثنائية كانت من أبرز النسخ الخاصة التي طرحت في العقدين الماضيين، باسم E46 M3 CSL من ماركة بي إم دبليو، بعدد محدود من النسخ.





ومن ماركة فيراري، كان أبرز طراز تطرح منه نسخة خاصة في الـ20 عاما الماضية، هو طراز E46 M3 CSL، وصنعت هذه النسخة عام 2012 بمحرك بسعة 4.5 لتر.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة خاصة طرحت من ماركة بوجاتي، باسم Bugatti Chiron ‘Pur Sport’، وصنع من هذه النسخة الخاصة سيارة واحدة فقط.





في ختام القائمة، جاءت أبرز نسخة خاصة طرحت من ماركة لامبورجيني في العقدين الماضيين، هي طراز Lamborghini Sián FKP 37، وصنع منها 63 سيارة فقط.



