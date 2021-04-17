أهم أسباب ومؤشرات تلف الكويلات في السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الكويلات من أبرز الأجزاء الكهربائية الهامة التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث تعمل الكويلات على تضخيم الجهد الكهربائي الصادر من البطارية لإعطاء قوة وجهد بشكل كافي لتكوين الشرارة اللازمة لتشغيل المحرك، وذلك عن طريق تحويل وتضخيم 12 فولت جهد البطارية إلى 25000 فولت.

لكن مع مرور الوقت تتعرض الكويلات للتلف والأعطال، وهو ما يسبب العديد من الأعطال والمشاكل لمحرك السيارة، ويرجع تلف الكويلات إلى عدة أسباب، منها انتهاء عمرها الافتراضي، أو ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بصورة كبيرة، أو تعرض الكويلات إلى الكثير من الضغوطات والعمل الشاق.

وهناك عدد من المؤشرات تدل على تلف الكويلات في السيارة، وهي كما يلي:

– ملاحظة ظهور تقطيع وارتجاج قوي للمحرك عند بداية تشغيله

– زيادة ارتجاج المحرك عند الضغط على دواسة البنزين

– فقد السيارة الكثير من عزمها وقوتها أثناء السير

– توقف السيارة تماماً عن العمل في بعض الحالات

– زيادة استهلاك الوقود بصورة غير طبيعية

– إضاءة لمبة تحذير المحرك

وينصح الخبراء بضرورة تغيير الكويلات بالكامل إذا تعطلت إحداها، وكذلك بضرورة تغيير شمعات الاحتراق “البواجي” لو تعطلت إحداها، وذلك لأنه في حال تلف إحدى هذه القطع يعني أن السلسلة بأكملها سوف تتعطل بعد فترة وجيزة.