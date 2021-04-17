بوجاتي تفتتح أول صالة عرض لها في اليابان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قامت بوجاتي بتوسيع شبكة تُجارها العالمية وذلك من خلال افتتاح صالة عرض جديدة في منطقة ميناتو بالعاصمة اليابانية طوكيو والتي تُديرها مجموعة سكاي جروب وكيلها هُناك.

تم افتتاح صالة العرض بالأمس، وهي إحدى صالات العرض الأولى في العالم التي تم تصميمها حول الهوية الجديدة للعلامة التُجارية، حيث يقع اسم بوجاتي الأبيض على خلفية بلون فحم الأنثراسيت من الخارج، مع فيديو يُسلط الضوء على قيم العلامة التُجارية.

تحوي الصالة على منطقة عرض تُمكن العملاء من الانغماس في عالم بوجاتي من خلال الكتالوجات وعينات الألوان وحوامل الجلود التي يُمكن استخدامها في سياراتهم الخارقة، مع سيارة شيرون والتي وصلت رسمياً إلى العاصمة اليابانية بعد أن اجتازت اللوائح المحلية الصارمة إلى جانب إصداراتها الأكثر نُدرة.

من جانبه، قال ستيفان وينكلمان، رئيس شركة بوجاتي أن توقيتهم لاقتحام السوق الياباني مناسب، حيث يُمكن للعملاء هُناك الاستمتاع بسيارة شيرون الأسطورية على الطرق العامة اليابانية، كما تتميز صالة العرض بموقع فريد داخل حي السفارات في طوكيو.

وفي الختام، توفر صالة العرض تجربة آمنة من فيروس كورونا للعملاء، حيث يُمكن زيارة صالة العرض عن طريق تحديد موعد فقط، وسيتم تحديد الجولات لكل عميل مُحتمل بشكل فردي.