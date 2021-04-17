مخرج فاست 9 لا يستبعد إنتاج فيلم أكشن بين السيارات والديناصورات!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مُشاركة جون سينا ودواين جونسون في أفلام فاست آند فيوريس تُعد إضافة كبيرة للسلسلة، لكن السؤال الآن، ماذا بعد؟ هل تشارك الديناصورات في أحد الأفلام القادمة في السلسلة؟ حيث رفض جاستن لين مُخرج الجزء التاسع من سلسلة فاست آند فيوريس إنكار إمكانية إنتاج عمل مشترك مع جوراسيك بارك.

يُذكر أن كلا السلسلتين مملوكتين لشركة Universal Studios، لذا فإنه من السهل إدارة أي قضايا تتعلق بالملكية الفكرية، في حين أكدت ميشيل رودريجز التي تلعب دور ليتي في فاست آند فيوريس ترحيبها للفكرة، مؤكدة أن الأعمال المشتركة قد تُزيد من نجاح الأعمال، لكن الشيء الوحيد الذي يقف في الطريق عادة هو المحامون واختلاف الشركات، لكن هذا ليس الوضع هُنا.

بالطبع سيكون من المثير أن نرى سيارة فورد رابتور يسير إلى جانبها ديناصور فيلوسيرابتور أو تي ريكس، فمن الممتع التفكير في ذلك، لكن ماذا عن المُشاهدين هل سيقبلون بهذه الفكرة بسهولة؟ على أي حال، نحن ننتظر حالياً إصدار فيلم فاست آند فيوريس 9، والذي سيُعرض في دور العرض في 25 يونيو المقبل.