8 ماركات "مجهولة" تسيطر على سوق السيارات في المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم صناعة السيارات بالولايات المتحدة مجموعة متميزة من الماركات الناشئة التي يتوقع لها الاستحواذ على مستقبل الصناعة.

وجمع موقع "هوت كارز" في قائمة، ماركات صناعة السيارات الأمريكية الناشئة الأبرز على الإطلاق، والتي يجهل تواجدها الغالبية العظمى من عشاق السيارات.

وضمت القائمة، ماركة "لوسيد" الأمريكية التي تأسست عام 2007، وأصبح لها تواجد متميز حاليا في عالم صناعة السيارات بطرحها لطرازها الكهربائي المرتقب الحامل لنفس اسم الماركة، ويتمتع بنطاق سير حتى 517 ميلا.







من بعدها، ضمت القائمة ماركة Elio Motors، وأسسها "بول إليو" عام 2009، وتتخصص هذه الماركة في تطوير وتصنيع السيارات ثلاثية العجلات.





ماركة أخرى، جاءت ضمن القائمة تعد من أبرز ماركات صناعة السيارات الكهربائية التي يتنبأ لها بمستقبل كبير، هي ماركة Nikola Corporation، وتتخصص في الوقت الحالي في صناعة الشاحنات الكهربائية، والعاملة بالطاقة الهيدروجينية.





من بعدها، ضمت القائمة ماركة Karma Automotive الأمريكية، التي تأسست عام 2015، وقدمت موديلات متميزة حتى الآن منها "ريفيرو GT".





ثم جاءت ماركة باسم Callaway Cars Inc، وهي ماركة أمريكية تعود لسبعينيات القرن الماضي، وبدأت في الظهور بشكل متميز بداية من عام 2012، وقدمت موديلات متميزة مثل B2K Callaway، وطراز باسم SledgeHammer Corvette بسرعة قصوى تتخطى 231 ميلا في الساعة.





تلتها ماركة Panoz الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية منذ تأسيسها عام 1989، وكان لها ظهور متميز في عام 2012، حين شاركت بسيارات في سباقات NASCAR.





من بعدها ضمت القائمة ماركة Fisker Inc، وهي ماركة أمريكية تأسست عام 2007 وتخصصت في تصنيع السيارات الكهربائية، بنطاق سير يتخطى 400 ميل.





في ختام القائمة، جاءت ماركة باسم Rossion Automotive، وهي من الماركات الواعدة في صناعة السيارات، وقدمت موديلات متميزة مثل طراز Rossion Q1 وطراز Rossion Q1R.



