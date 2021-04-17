ماركة لكزس اليابانية تطرح مجموعة متميزة من الموديلات للسوق المصرية

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

طرحت ماركة لكزس اليابانية مجموعة متميزة من الموديلات للسوق المصرية خلال العام الجاري 2021، بأسعار ومواصفات متنوعة.



وفي تقرير بالصور، وضع موقع hatla2ee قائمة تلك الموديلات وتشمل، لكزس ES 350، الذي يتوفر منه فئة أتوماتيك 2020 بمحرك قوة 3500 سي سي، وتكلفتها 2,500,000 مليون جنيه.

كما تتوفر منه فئة بمحرك قوة 3500 سي سي، وتكلفتها 2,650,000 مليون جنيه.

وجاء ضمن القائمة طراز لكزس Rx، الذي يتوفر منه 3 فئات، الأقل أتوماتيك / 350 RX1 2020 بمحرك بقوة 3500 سي سي، وتكلفتها 2,550,000 مليون جنيه.

تليها فئة أتوماتيك / 350 RX2 2020، العاملة بمحرك بقوة 3500 سي سي، وتكلفتها 2,950,000 مليون جنيه ثم فئة أتوماتيك / 350 RX3 2020، العاملة بمحرك بقوة 3500 سي سي، وتكلفتها 3,050,000 مليون جنيه.

كما ضمت القائمة طراز لكزس LS 500، الذي يتوفر منه 3 فئات، الأقل أتوماتيك 2020، وتعمل بمحرك بقوة 3500 سي سي، وتكلفتها 5,000,000 مليون جنيه.

والفئة الأعلى، أتوماتيك 2020، العاملة بمحرك قوة 3500 سي سي، وتكلفتها 6,250,000 مليون جنيه.

وجاء ضمن القائمة طراز لكزس LX 570، الذي يتوفر منه فئة اتوماتيك 2020، وتعمل بمحرك بقوة 5700 سي سي، وتكلفتها 5,250,000 مليون جنيه.