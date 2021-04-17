شاهد.. صورة غامضة لطراز EQB الجديد من مرسيدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوالى موديلات مرسيدس الجديدة في سوق السيارات الكهربائية، لتعززها أسطولها من هذه المركبات التي باتت تحظى بانتشار واسع.

وبعد فترة قليلة من طرح عن طراز EQS السيدان الكهربائي بالكامل، تستعد مرسيدس لطرح النسخة الأحدث EQB ضمن فئات SUV.

ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، كشفت مرسيدس عن الطراز الجديد بصورة تشويقية غامضة تمهيدا للكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.



وقالت إنها تخطط لطرح الطراز الجديد بالأسواق بداية من عام 2022 داخل الولايات المتحدة كبداية، قبل توفيره لمختلف الأسواق العالمية الأخرى.

ومن المتوقع أن تتوفر هذه النسخة الجديدة من طراز مرسيدس EQB بمساحة داخلية تكفي لـ 7 ركاب، ومحرك كهربائي ينتج قوة تتراوح بين 188 و 268 حصانا.

EQS

وقبل أسابيع ،كشفت شركة مرسيدس عن أفخم موديل كهربائي من صنعها، طراز EQS المخصص لعام 2022، والذي تسعى من خلاله لمنافسة موديل تسلا S.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية التي طرحتها مرسيدس للطراز الجديد، كما كشفت عن قدراته الكهربائية، من نطاق سير وقوة محرك.

ويصل طراز مرسيدس EQS أولا للسوق الأمريكية بداية من فترة خريف 2021، ويعمل بمحرك كهربائي بالكامل يتمتع بنطاق سير يصل حتى 478 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.