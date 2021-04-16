هذه هي سيارة لاندروفر ديفندر التي صممها الأمير فيليب لحمل نعشه في جنازته

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عمل الدوق فيليب الذي توفى الأسبوع الماضي عن عمر يُناهز 99 عاماً على إنشاء سيارة لاندروفر مخصصة لمدة 16 عام بدءً من 2003، وهي السيارة التي ستحمل نعشه حيث تتميز باللون الأخضر العسكري.

في يوم الجنازة، سيتم استخدام سيارة لاندروفر ديفندر المعدلة لنقل نعشه إلى كنيسة القديس جورج، حيث ستُقام جنازة الأمير فيليب في الكنيسة الصغيرة بقلعة وندسور غداً السبت، وكانت السيارة من بين تفاصيل الجنازة الملكية التي أصدرها قصر باكنغهام أمس الخميس.

بدأ الأمير فيليب في تخصيص السيارة بالتعاون مع لاندروفر في عام 2003، وهو العام الذي بلغ فيه 82 عاماً، حيث طلب تحويل لون الهيكل الأصلى إلى اللون الأخضر البرونزي الداكن، وهو اللون المستخدم في العديد من سيارات لاندروفر العسكرية.

كما قام بتصميم الجزء الخلفي مكشوف السقف حيث سيُوضع نعشه فيها، والمصنوع وفقاً لمواصفاته الدقيقة بما في ذلك المقايض المطاطية والمسامير المعدنية الفضية المعروفة باسم السدادات والتي تمنع التابوت من الحركة.

تحوي السيارة أيضاً محاول عجلات خضرات وشبه أمامي أسود، وغمارة واحدة بدون لوحات تسجيل، كما تم تصنيعها في مصنع لاندروفر وأشرف الأمير فيليب على التعديلات لسنوات، وأجرى التعديلات النهائية في عام 2019.

وفي الختام، كان الدور الأصلي للسيارة هو نقل الأمير فيليب من قوس ولينغتون في وسط لندن إلى وندسور على بعد 35 كم، لكن جائحة فيروس كورونا قلصت هذه المسافة، في حين استخدم الأمير فيليب سيارات لاندروفر طوال حياته.