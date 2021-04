مرسيدس EQG قادمة لمُنافسة جمس همر الكهربائية بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل مرسيدس على تطوير العديد من الطرازات الكهربائية تحت لقب EQ، حيث رأينا عدداً قليلاً منها مثل EQC وEQA، كما سيتم تدشين EQS قريباً، واليوم، علمنا أن جي كلاس قد تحصل أيضاً على نُسخة كهربائية بالكامل تُسمى EQG، حيث كشفت الشركة عن أسماء إصداراتها وهي “EQG 560″ و”EQG 580”.

وبالرغم من أننا لا نعرف الكثير عن EQG حتى الآن، فقد ظهرت السيارة في تصاميم تخيلية تُظهر ما قد تبدو عليه عند تدشينها، حيث تظهر في أحد التصاميم مشابهة لجي كلاس التقليدية، حيث تأتي بشبك أمامي يُشبه المستخدم في EQA التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام، كما يحصل الشبك الأمامي والمصابيح على لمسات زرقاء، بالإضافة إلى جنوط قوية بخمسة أذرع.

يجدر بالذكر أن مرسيدس أثبتت بالفعل أن سياراتها الكهربائية يُمكنها خوض أقصى الطرق وعورة مع EQC 4×4 Squared الاختبارية الفريدة، والتي تستند إلى EQC 400 4Matic، مع ارتفاع ركوب كبير، والتي ستستفيد منها الشركة كثيراً عند تصميم EQG القادمة.

وبالنسبة للمحرك، فنتوقع أن يستند إصدار EQG 580 على نفس المحركين الكهربائيين المستخدمين في EQS 580 بقوة 469 حصان و760 نيوتن.متر من عزم الدوران، وبالنظر إلى حجمها الأكبر وديناميكيتها الهوائية الأقل كفاءة، فنعتقد أنها ستحصل على نطاق أقل من 640 كم للشحنة الكاملة والتي تأتي به EQS.

