هل خرط أقراص الفرامل يضر بفرامل السيارة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر أقراص الفرامل (الهوبات) من أبرز الأجزاء الهامة في نظام المكابح بالسيارة، حيث أن لها دوراً هاماً في سلامة القيادة على الطرق وقوة الفرملة والمسافة اللازمة للكبح.

لكن مع مرور الوقت تتعرض أقراص الفرامل للتآكل أو للأنبعاج، ويمكن حينها ملاحظة رجرجة في المقود أثناء الكبح خاصة على السرعات العالية، وهو ما يمثل خطورة شديدة على آمان وسلامة السيارة.

وعند التوجه للصيانة لمعالجة هذه المشكلة يطلب الفني تغيير فحمات الفرامل مع خرط قرص الفرامل لإعادته إلى وضعه السليم، فهل هذا التصرف صحيح أم خطأ؟

أجاب خبراء السيارات أن عملية خرط أقراص الفرامل تعتبر آمنة إذا تم الإلتزام بشروط وقواعد محددة، ومنها سماكة الأقراص والتي يجب أن تكون ملائمة لعملية الخرط.

وأوضح الخبراء أن كثرة خرط قرص الفرامل يؤدي إلى أضرار جسيمة لنظام المكابح بالكامل، حيث أنه قد تم تصميم قرص الفرامل عريضاً حتى يكون قادراً على توزيع الحرارة الناجمة عن احتكاك الفحمات مع القرص.

والنقص في حجم عرض قرص الفرامل يقلل من قدرة القرص على توزيع الحرارة وامتصاصها، ومن ثم سيؤثر على قوة الفرامل بسبب زيادة حرارة القرص، وتضعف قوة الكبح، وتتسبب في تآكل سريع للفحمات.

أما إذا كان قرص الفرامل ما زال سميك، فإن عملية الخرط ستزيل عنه جميع أنواع التآكل والانبعاج، وستعيده إلى حالته الجديدة، ولكن في النهاية نقول أن تبديل القرص بأخر جديد هو الحل الأفضل في كافة الحالات.