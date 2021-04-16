أسعار سيارات MG البريطانية في مصر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جذبت سيارات شركة MG البريطانية اهتمام العملاء في مصر خاصة طرازات عام 2021 التي أتاحت المزيد من الإمكانيات.

موقع hatla2ee جمع قائمة موديلات MG المطروحة للسوق المصرية خلال 2021.

وتشمل تلك الموديلات طراز MG 5، الذي يتوفر منه 3 فئات، الافتتاحية أتوماتيك STANDARD 2021، العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 222,990 جنيه.

تليها فئة أتوماتيك STANDARD 2021 العاملة بمحرك 1500 سي سي، وتكلفتها 242,990 جنيه.



وأعلى فئة من الطراز هي فئة أوتوماتيك LUXURY 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 262,900 جنيه.





من بعده يأتي طراز MG ZS، الذي يتوفر منه 3 فئات، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك CLASSIC 2021، العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 259,990 جنيه.

تليها فئة أوتوماتيك COMFORT 2021 العاملة بمحرك 1500 سي سي، وتكلفتها 274,990 جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أوتوماتيك LUXURY 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 292,990 جنيه.





من بعده يأتي طراز MG 6، الذي يتوفر منه 4 فئات، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك STANDARD 2021، العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 287,990 جنيه.

تليها فئة أوتوماتيك COMFORT 2021 العاملة بمحرك 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 302,990 جنيه.

تليها فئة أتوماتيك LUX / BLACK INTERIOR 2021 العاملة بمحرك 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 317,990 جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك LUX/RED INTERIOR 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 322,990 جنيه.





من بعده يأتي طراز MG RX5، الذي يتوفر منه 3 فئات، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك CLASSIC 2021، العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 324,990 ألف جنيه.

تليها فئة أوتوماتيك COMFORT 2021 العاملة بمحرك 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 344,990 جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أوتوماتيك LUXURY 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 374,990 جنيه.



