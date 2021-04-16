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قبرص: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل فصل جديد للعالم

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستوذوليديس أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل خطوة تاريخية تفتح فصلًا جديدًا في هذا العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش.

ووصف نيكوس خريستوذوليديس الشراكة بين الإمارات وإسرائيل بالمهمة جدا لكل دول المنطقة.

وقال وزير خارجية قبرص إن التعاون الإقليمي يحقق منافع مشتركة في شتى المجالات، موكدا أن الطريق مفتوح لكل دول المنطقة للانضمام إلينا بشرط احترام دول الجوار واحترام سيادتها والقانون الدولي.

وشدد على أن حل الأزمات في المنطقة يجب أن يتم من خلال القانون الدولي، منوها بأن مستقبل المنطقة هو للتعاون وليس للنزاع.

وكشف أن الاجتماع ناقش ملفات سوريا وليبيا واليمن والاتفاق النووي مع إيران إلى جانب التعاون في عدة مجالات منها الطاقة.

وعقدت الإمارات وقبرص واليونان وإسرائيل، الجمعة، بقبرص، اجتماعا هو الأول من نوعه، لتعزيز المصالح الاستراتيجية الإقليمية بين الدول الأربع.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، خلال لقاء مع الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي، أن "الأطراف تشهد بالفعل ثمار اتفاقيات إبراهيم للسلام".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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