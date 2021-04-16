ألمانيا تحقق مع روسي بتهمة التخطيط لاغتيال معارض لبوتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية أنها تحقق مع روسي مسجون لدى برلين بشبهة التخطيط لاغتيال معارض روسي مقيم في البلاد.

وأوقف المشتبه به في يناير/كانون الثاني الماضي وهو مسجون في انتظار المحاكمة.



وقالت النيابة إن المشتبه به متهم بـ"الاستعداد لارتكاب جريمة قتل والتحضير لعمل عنف خطير يهدد الدولة وانتهاك قانون السلاح".

ويزعم أنه تلقى توجيهات للحصول على السلاح والاتصال بمنفّذ الاغتيال في ألمانيا، إضافة إلى التجسس على الضحية المستهدفة والعمل كسائق للمنفذ خلال العملية.

وأضافت النيابة أنه تمكن من تهريب الشخص الذي كان سينفذ العملية إلى ألمانيا والحصول على سلاح ناري بكاتم صوت، لكنها لم تقدم تفاصيل حول هوية الضحية أو مكان تواجده.

وكان روسي آخر قد تمت محاكمته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهمة قتل قائد شيشاني سابق في حديقة في برلين في 23 أغسطس/آب الماضي، بناء على أوامر موسكو على ما يُزعم.

يأتي التحقيق الجديد في وقت تتزايد التوترات بين ألمانيا وروسيا بشأن أوكرانيا، وتسميم المعارض أليكسي نافالني ثم سجنه والجدل حول خط أنابيب "نورد ستريم 2".

ولطالما شددت المستشارة أنجيلا ميركل على أهمية إبقاء الحوار مفتوحا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها صعّدت نبرتها في الأشهر الأخيرة.