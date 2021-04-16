“عروض رمضان” سيارات كيا K5 وسيراتو 2021 متاحة للتقسيط بدون هامش ربح!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر بشهر رمضان على سيارات كيا بالتعاون مع البنك الأهلي، بدون نقاش …. خذها بسعر الكاش، بأسعار مميزة وبدون رسوم إضافية.
السيارات المشمولة في العرض:
- كيا K5 موديل 2021 بقسط شهري 1202 ريال.
- كيا سيراتو موديل 2021 بقسط شهري 858 ريال.
تفاصيل العرض:
- بالايجار التمويلي وبدون دفعة أولى وبدون رسوم ادارية.
- هامش ربح 0% للعملاء المحول رواتبهم.
- الاسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة والتأمين واللوحة والاستمارة.
- الحملة سارية حتى نهاية شهر يونيو 2021 أو حتى نفاذ الكمية أيهما اسبق.
شروط العرض:
- الايجار الشهري محسوب على اساس المدة 60 شهراً للفئة الأساسية.
- الدفعات الشهرية ومعدل النسبة السنوي قابلة للتغيير في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل والتكلفة الفعلية للعميل.
- هذا العرض ممول حصرياً من البنك الاهلي السعودي معدل نسبة الربح السنوية تبدأ من 6.14% .
- تم حساب نسبة التأمين على نسبة 3.75% وقد تختلف حسب تاريخ العميل.
- قد لا يطبق العرض على بعض العملاء طبقاً لشروط جهة التمويل.
- حمله كيا الجبر مع البنك الاهلي السعودي على بعض الموديلات المختارة “جميع موديلات 2020 و كي 5 و تيلورايد 2020 و2021”.
- الصور في الاعلان للاغراض الدعائية وقد تختلف في الواقع.
صورة العرض: