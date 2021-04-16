“عروض رمضان” سيارات كيا K5 وسيراتو 2021 متاحة للتقسيط بدون هامش ربح!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر بشهر رمضان على سيارات كيا بالتعاون مع البنك الأهلي، بدون نقاش …. خذها بسعر الكاش، بأسعار مميزة وبدون رسوم إضافية.

السيارات المشمولة في العرض:

كيا K5 موديل 2021 بقسط شهري 1202 ريال.

كيا سيراتو موديل 2021 بقسط شهري 858 ريال.

تفاصيل العرض:

شروط العرض:

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