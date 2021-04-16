المرور يوضح الإجراء المطلوب حال عدم التمكن من استلام رخصة القيادة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراء المطلوب في حالة عدم القدرة على استلام رخصة قيادة السيارة.

وتساءل المتابع، قائلًا: “أصدرت استمارة جديدة لسيارتي عبر «أبشر» ولم أتمكن من تسلمها من البريد؛ فكيف يمكنني استلامها؟”، وأجاب المرور موضحًا أن المستفيد في هذه الحالة يمكنه مراجعة قسم المرور والتقدم بطلب بهذا الشأن، وتجدر الإشارة إلى أن المرور كان قد أكد إمكانية طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر على أن يتم إيصالها للمستفيد في حال كان لديك عنوان وطني.