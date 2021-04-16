لافروف للحريري: ندعم جهودكم في تشكيل حكومة بأسرع وقت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم بلاده لجهود رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في تشكيل حكومة بأسرع وقت.

جاء ذلك عقب مباحثات لافروف والحريري بمقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو الجمعة.



وبحث الحريري مع لافروف تطورات الأوضاع في لبنان والعقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والأزمة الاقتصادية.

وأشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن "الحريري وصل إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية بمرافقة أمنية وتم استقباله على صعيد رسمي ضم دبلوماسيين بارزين".

كما ضم الوفد الحريري شخصيات مرافقة لزيارته إلى موسكو بدعوة من رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين.

واستغرق اللقاء نحو ساعة بين الطرفين وغادر الحريري المبنى الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريحات.





والخميس، تصدر ملف تشكيل الحكومة اللبنانية مكالمة هاتفية استمرت 50 دقيقة بين الحريري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المكتب الإعلامي للحريري، أعلن في بيان، أنه جرى الخميس، اتصال هاتفي بين الحريري وبوتين، من مقر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، وبحضور المسؤولين في الوزارة ومبعوث الحريري الخاص إلى روسيا جورج شعبان.

وأوضح أن المكالمة جرت عبر تقنية الترجمة الفورية واستمرت 50 دقيقة، تناول خلالها الجانبان مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة.

ووفق البيان نفسه، تركز اللقاء الذي وصفته مصادر الوفد اللبناني بـ"الممتاز"، على موضوع الأزمة الحكومية في لبنان، وتم التشديد خلاله على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن.

كما تطرق إلى آفاق التعاون بين لبنان وروسيا في مجال مكافحة جائحة كورونا وإمكانية تزويد روسيا للبنان بكميات من اللقاح اللازم.

وكشفت المصادر التي لم يحدد البيان طبيعتها، أنه تم التفاهم على مواصلة البحث بين الجانبين الروسي واللبناني للاستفادة من دعم موسكو في مختلف المجالات، وتسهيل الأرضية أمام الشركات الروسية للاستثمار في لبنان والشركات اللبنانية للاستثمار في روسيا.