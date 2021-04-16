فيديو.. شاهد مواصفات أيقونة مرسيدس EQS المنافس الأقوى لتسلا S

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة مرسيدس عن أفخم موديل كهربائي من صنعها، طراز EQS المخصص لعام 2022، والذي تسعى من خلاله لمنافسة موديل تسلا S.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية التي طرحتها مرسيدس للطراز الجديد، كما كشفت عن قدراته الكهربائية، من نطاق سير وقوة محرك.





ويصل طراز مرسيدس EQS أولا للسوق الأمريكية بداية من فترة خريف 2021، ويعمل بمحرك كهربائي بالكامل يتمتع بنطاق سير يصل حتى 478 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

وسيشمل الطراز على نظام تقني هو الأول من نوعه، باسم MBUX Hyperscreen هو عبارة عن شاشة معلومات عملاقة تمتد بامتداد منطقة التحكم الأمامية بالسيارة بداية من مقعد السائق وحتى مقعد الراكب الأمامية.









ويمد المحرك بالطاقة، بطاريات تضخ معدل 108.7 كيلواط في الساعة من الليثيوم أيون، وستحظى الفئة الافتتاحية من الطراز بمحرك كهربائي ينتج قوة 329 حصانا بعزم دوران 406 لفة/قدم.









في حين تصل قوة المحرك بالفئات الأعلى من الطراز لـ 516 حصان، بعزم دوران 611 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.1 ثانية.

وسيتوفر الطراز بتكلفة تبدأ من 110,000 ألف دولار لفئته الافتتاحية، وتكلفة تبدأ من 120,000 ألف دولار لفئته EQS 450+.



