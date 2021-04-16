أسرع السيارات في الستينيات.. 9 موديلات يتمنى الجميع عودتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حقبة ستينيات القرن الماضي توفر مجموعة استثنائية من السيارات كانت على قدر كبير من السرعة والأداء المتميز.

وتصدر طراز Lamborghini Miura P400 موديل عام 1965، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 350 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ170 ميلا في الساعة، قائمة تلك السيارات.





تلاه طراز Chevrolet Corvette L88 موديل عام 1968، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 430 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ170 ميلا في الساعة.





ثم طراز Shelby Mustang GT500 Super Snake موديل عام 1967، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 520 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ170 ميلا في الساعة.





تلاه طراز Maserati Ghibli SS موديل عام 1969، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 330 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ174 ميلا في الساعة.





وطراز Bizzarinni 5300 GT Strada موديل عام 1969، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 365 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ174 ميلا في الساعة.





وطراز Ferrari 365 GTB/4 Daytona موديل عام 1968، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 352 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ174 ميلا في الساعة.





وطراز Ferrari 250 GTO موديل عام 1962، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 296 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ174 ميلا في الساعة.





و طراز Ferrari 500 Superfast موديل عام 1964، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 400 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 175 ميلا في الساعة.





و طراز Chevrolet Corvette ZL1 موديل عام 1964، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 585 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 193 ميلا في الساعة.



