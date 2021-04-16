سيارات تناسب الطرق الوعرة والمنحنية.. الهاتشباك تنتصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثبتت السيارات صغيرة الحجم كفاءة عالية في التحكم والأداء على الطرق المنحنية.

السيارات التابعة لفئة هاتشباك، دائما ما أثبتت كفاءتها فيما يخص الأداء الرياضي، وعرفت العديد من السيارات ضمن هذه الفئة بمشاركتها في سباقات متنوعة حققت بها نجاحات كبيرة.

وضمن السياق نفسه، أثبت البعض من هذه السيارات ضمن هذه الفئة كفاءة في القيادة على مختلف الطرق الوعرة، منها الطرق شديدة الانحناء.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أقوى السيارات صغيرة الحجم التي أثبتت كفاءة عالية في التحكم والأداء على الطرق المنحنية.

ضمت القائمة، النسخة الاحدث لعام 2021 من طراز Honda Civic Type R العاملة بمحرك توربيني مزدوج، بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 306 لتر بعزم دوران 295 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.5 ثانية.





كما ضمت القائمة طراز Hyundai Veloster N بنفس درجة الكفاءة والتحكم، ويعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 275 حصانا، بعزم دوران 260 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.6 ثانية.





تلاه طراز Ford Focus RS، العامل بمحرك توربيني جازولين، بسعة 2.3 لتر، ينتج قوة 345 حصانا، بعزم دوران 347 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4 ثواني.





ثم طراز Volkswagen Golf R، العامل بمحرك توربيني جازولين، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 228 حصانا، بعزم دوران 280 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثواني.





جاء بعده طراز Renault Megane RS، العامل بمحرك توربيني، بسعة 1.8 لتر، ينتج قوة 275 حصانا.





وطراز Mini Cooper S، العامل بمحرك توربيني، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 192 حصانا، بعزم دوران 206 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.4 ثواني.



