أجمل السيارات اليابانية في آخر 10 سنوات.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت صناعة السيارات اليابانية مجموعة استثنائية من السيارات على مستوى القيمة الجمالية على مدار السنوات العشر الماضية.

وجمع موقع "هوت كارز المختص بأخبار السيارات في قائمة، أجمل سيارات طرحتها ماركات صناعة سيارات يابانية على مدار العقد الماضي.

وضمت القائمة، موديل عام 2020 من طراز Nissan Nismo GT-R بتصميم رياضي فريد، منحها لقب "جودزيلا".







بعده جاءت نسخة عام 2016 من طراز Lexus LC500 الذي تمتع بمتصميم خارجي رائع، ومحرك من فئة v6 و v8.





ضمن القائمة أيضا نسخة عام 2017 من طراز هوندا سيفك type r، كأحد أجمل السيارات التي طرحتها ماركات صناعة السيارات اليابانية على مدار السنوات العشر الماضية.





ومن ماركة تويوتا، ضمت القائمة طراز Supra MKV نسخة عام 2019، وكان من أفضل تصميمات السيارات الرياضية في العقد الأخير.





من بعدها ضمت القائمة، طراز LFA من ماركة لكزس اليابانية، نسخة عام 2012، الذي يعتبر من أجمل تصميمات ليكزس على مدار تاريخها، وتوفر بمحرك فئة V10.





وطراز Nissan Maxima موديل عام 2019، الذي تمتع بأحد أبرز تصميمات السيارات الصالونية على مدار السنوات العشر الماضية.





طراز آخر من إنفينيتي جاء ضمن القائمة، هو طراز Infiniti Q50، نسخة عام 2019، والذي إلى جانب تصميمه المتميز، توفر بمحرك ينتج قوة 208 أحصنة، بسعة 2.0 لتر.





ومن ماركة مازدا، جاء ضمن القائمة طراز Mazda6 Signature، بنسخته لعام 2019 التي طرحت بتصميم متميز، جعله من ضمن الأجمل الذي قدمته الصناعة اليابانية في العقد الأخير.





وطراز Acura TLX بنسخته لعام 2019، التي طرحت بتصميم متميز ومحرك فئة V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 290 حصانا.





في ختام القائمة، جاء طراز نيسان 370Z بنسخته التي طرحت لعام 2020، وهي النسخة الاحتفالية بالذكرى الخمسين على طرح هذا الطراز، ضمن أجمل السيارات اليابانية في العقد الأخير.



