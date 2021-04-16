طرح أول سيارة كهربائية بالكامل من فيراري في هذا التوقيت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سبق لفيراري أن طرحت أول سيارة كهربائية هجينة من صنعها، هي طراز SF90 Stradale، متعدد المحركات والذي كشف عنه في عام 2020.

وحتى الآن لم تقدم فيراري سيارة كهربائية بالكامل من صنعها، غير أن الانتظار لن يطول، بعد إعلان الشركة عن موعد وصول أول سيارة EV تنتجها خلال خمس سنوات.





ووفق تقرير لموقع Automotive News Europe، قد تصل أول سيارة كهربائية بالكامل من فيراري في عام 2025، وهو موعد طرح مبكر عن الذي سبق وحددته فيراري في 2019.

وبحسب "موتور وان"، كانت أعلنت فيراري أنها ستطرح أول سيارة كهربائية بالكامل، بعد منتصف العقد الجديد، غير أن موعد 2025، يأتي بعد ارتفاع عدد شركات السيارات التي طرحت موديلات كهربائية بالكامل خلال الفترة الماضية ومنها فورد ومرسيدس.



