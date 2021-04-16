تعرف أكثر على الوكيل الحصري لسيارات ام جي بالمملكة مجموعة تأجير

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ام جي هي صانعة سيارات بريطانية مملوكة لشركة سايك الصينية، والتي تمتلك تاريخاً عريقاً في صناعة السيارات، والتي تعرض سيارات بالمملكة العربية السعودية عبر وكيلها الحصري مجموعة تأجير، وتتميز سيارات ام جي عن باقي السيارات الصينية الصنع لكونها بريطانية الأصل، كما أن المجموعة تقدم ضمان المصنع على سيارات إم جي يمتد لـ 6 سنوات.

شركة ام جي حروفها هي اختصار لـ موريس جراج (Morris Garages)، حيث تعود أصول تأسيس الشركة إلى عام 1924 في بريطانيا كخط إنتاج سيارات معدلة من شركة موريس جراج التابعة لويليام موريس، حيث أن مدير الشركة وقتها سيسل كيمبر عمل على تعديل سيارات موريس اوكسفورد التي كانت تطرح وقتها في إنجلترا لتكون رياضية أكثر وباعها باسم ام جي سوبر سبورتس كسيارات رياضية.

من جانبها، فإن مجموعة تأجير هي المسؤولة عن طرح كافة سيارات ام جي بالمملكة، إضافة لتولي كافة خدمات الصيانة والتوزيع والترويج، وقد تأسست المجموعة في 1997 كشركة وطنية، ووضعت نصب عينيها هدفاً ثابتاً لا تحيد عنه، وهو تقديم أفضل الحلول التي تقوم على نظام “الإجارة” المتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، لتكون أول من يقدم هذه الخدمة بنجاح في السوق المحلية، ولتتحوّل فيما بعد إلى شركة مساهمة مغلقة.

يجدر بالذكر أن مجموعة تأجير تقدم عروض على سيارات إم جي لعملائها خلال شهر رمضان الكريم، والتي تتميز بالتالي: