موجز ”الخليج 365” للسيارات.. ضحية جديدة للرقائق وتفوق "تسلا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

واصلت أزمة نقص الرقائق العالمي، العصف بإنتاج كبرى شركات السيارات خلال النصف الأول من 2021، وغموض مستقبل إمدادات الرقائق باقي العام.

أعلنت شركة فورد عن قيامها باختبار تقنية حديثة تمثل جيلا جديدا من أنظمة القيادة المساعدة للسائق لتطرحها بسياراتها المستقبلية.

كشفت شركة جاجوار النقاب عن الموديل الخاص F-Type R-Dynamic Black بالشكلين الكوبيه والكابريو بتجهيزات موسعة ومواصفات خارقة.

إليكم مواصفات ومميزات السيارة الجديدة من فيات تيبو 2021 فيس ليفت المميزة جدا وأسعارها في مصر.

تصدرت تسلا سباق الثقة فيما يخص قرار شراء السيارات الكهربائية، متفوقة على تويوتا وهوندا وفورد وبي إم دبليو.

أعلنت فرنسا عن استعدادها لمقايضة مواطنيها المستعدين للتخلص من سياراتهم العاملة بالمحروقات للحفاظ على البيئة.

خلال عام 2021 الجاري، يتوفر من كل ماركة سيارات كبرى موديلا، هو الأقل في التكلفة بين كافة موديلاتها الأخرى.

من أبرز ماركات السيارات الصينية التي تتوفر بالسوق المصرية حاليا، كل من ماركة "دفسك"، وماركة "فاو"، وماركة "شانجي".

الماركة المصنعة لأسرع السيارات على وجه الأرض، من الطبيعي أن تقدم سيارات تفخر بها على مدار تاريخها، وهو ما ينطبق على بوجاتي الفرنسية.

يستحوذ تصميم شبكة التهوية في مقدمة السيارات على اهتمام الكثير من الزبائن رغم أنها تؤدي دورها في كل الأحوال وفق أي تصميم.

رغم تميزها في صناعة السيارات الرياضية عبر التاريخ، احتاجت بعض الطرازات الإيطالية إلى الدعم الأمريكي في صورة محركات طاغية القوة.

