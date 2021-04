هيونداي سانتاكروز 2022 تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن سانتاكروز بيك أب الإنتاجية أخيراً بعد حوالي ستة أعوام من تدشين النسخة الاختبارية للسيارة في معرض ديترويت 2015.

وستتوفر البيك أب بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بقوة تتعدى 190 حصان وعزم دوران 244 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع كلي قياسي، مع حد سحب أقصى بـ 1,588 كيلوجرام.

كما ستتوفر سانتاكروز بمحرك آخر 2.5 لتر 4 سلندر تيربو بقوة تتعدى 275 حصان وعزم 420 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي مزدوج 8 سرعات ودفع كلي، مع حد سحب أقصى 2,268 كيلوجرام.

وتأتي البيك أب بمقدمة مستوحاة من توسان 2022، خاصة في تصميم الشبك والمصابيح النهارية، مع صندوق خلفي بطول 132.3 سنتيمتر، ويحتوي الصندوق على مساحة تخزينية مخفية مع إمكانية إطالة الصندوق باكسسوارات مختلفة.

بالانتقال للداخلية، نرى شاشة معلومات ترفيهية 8 إنش بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، مع توافر شاشة 10 إنش ترفيهية ولوحة عدادات رقمية بشكل اختياري.. كما حصلت البيك أب على عدد واسع من أنظمة السلامة القياسية التي تشمل التفادي المبكر للاصطدام والبقاء في حالة الطريق والتحذير من تشتت انتباه السائق ومراقبة النقطة العمياء.

وستبدأ هيونداي بإنتاج سانتاكروز في مصنعها الأمريكي بولاية ألاباما في يونيو، مع بدء المبيعات خلال الصيف.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin