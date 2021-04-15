أبرز 10 سيارات أنتجتها "بوجاتي" في تاريخها.. تعرف على الأغلى والأسرع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الماركة المصنعة لأسرع السيارات على وجه الأرض، من الطبيعي أن تقدم سيارات تفخر بها على مدار تاريخها، وهو ما ينطبق على بوجاتي الفرنسية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز السيارات التي طرحتها ماركة بوجاتي عبر تاريخها الحافل.

وضمت القائمة طراز Bugatti La Voiture Noire الذي يعتبر حاليا أغلى سيارة على وجه الأرض، بتكلفة تصل لـ 18.7 مليون دولار.



ويعمل هذا الطراز بمحرك W16 بسعة 8.0 لتر، ينتج قوة 1479 ألف حصان، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.4 ثانية.





من بعده ضمت القائمة طراز Bugatti Type 41 Royale الكلاسيكي، الذي طرح بمحرك بسعة 12.7 لتر ينتج قوة 300 حصان.





وطراز Bugatti Type 29 الكلاسيكي، الذي طرحته بوجاتي عام 1922، بطول يصل لـ 2.55 متر، ومؤهلات للمشاركة في سباقات السيارات.





من بعده ضمت القائمة طراز Bugatti Veyron Vitesse، وكان من الموديلات الفريدة في نوعها بين سيارات بوجاتي.





لحقه ضمن القائمة طراز بوجاتي Bugatti Chiron، الذي طرح عام 2016، وعمل بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 261 ميل في الساعة، وصنع منه 450 نسخة فقط، بتكلفة 2.4 مليون دولار.





طراز كلاسيكي آخر جاء ضمن القائمة، هو طراز Bugatti Type 59، الذي طرح عام 1933، بمحرك بسعة 3.3 لتر ينتج قوة 250 حصان.





وطراز بوجاتي Bugatti Type 35، من ضمن السيارات الكلاسيكية ضمن هذه القائمة، وعمل بمحرك بقوة 90 حصان.





من بعده، ضمت القائمة طراز Bugatti Centodieci الذي طرح بمحرك هجين ينتج قوة اجمالية 1577 حصان وتصل سرعته القصوى لـ 236 حصان.





ثم طراز بوجاتي Bugatti Vision Gran Turismo العامل بمحرك ينتج قوة 1500 حصان بعزم دوران 1100 لفة/قدم.





وفي ختام القائمة، جاء طراز Bugatti Divo العامل بمحرك ينتج قوة 1479 حصان تصل سرعته القصوى لـ 236 ميل في الساعة.



