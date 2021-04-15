بالصور.. 10 سيارات تتنافس على لقب "أفضل شبكة أمامية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستحوذ تصميم شبكة التهوية في مقدمة السيارات على اهتمام الكثير من الزبائن رغم أنها تؤدي دورها في كل الأحوال وفق أي تصميم.

وفي هذا الصدد، ليست سيارات بي إم دبليو فقط التي تتميز في تصميم شبكتها الأمامية، إذ يوجد العديد من السيارات التي تميزت طرازاتها بتصميم أيقوني لهذه الشبكة.

ودلل موقع "هوت كارز" على ذلك، عبر نشر قائمة تضم السيارات ذات أجمل تصميم للشبكات الأمامية لتهوية المحرك.

وفي مقدمة تلك الطرازات، جائت كاديلاك "إسكيلاد" بإطلالتها الخارجية الفخمة في أحدث نسخة منها، وتتمتع السيارة بواحدة من الشبكات الأمامية ذات التصميم الأجمل بين كافة سيارات جنرال موتورز.





من بعده، ضمت القائمة طراز رولز رويس Cullinan في نسخته الأحدث لعام 2021.





وما كانت لتتغيب عن القائمة نسخة 2022 الأحدث من طراز هيونداي Hyundai Tucson N Line الحاملة لواحدة من أجمل الشبكات الأمامية في العالم من حيث التصميم.





ثم طراز فورد Ford Bronco، بنسخته الأحدث التي اعلن عنها لعام 2021، ويحظى أيضا بتصميم شبكة أمامية متميز.





ومن الموديلات الـ SUV الرياضية، جاء ضمن القائمة، طراز لامبورجيني URUS، صاحب التصميم الأمامي الاستثنائي، مع تفوقه في التكلفة والقدرات على غالبية السيارات ضمن هذه القائمة.





ومن ماركة لكزس، ضمت القائمة طراز LX570 S، الذي يتمتع بأحد أجمل تصميمات الشبكات الأمامية في سيارات 2021.





من بعده ضمت القائمة، النسخة الأحدث من طراز شيفروليه Tahoe، بتصميم شبكة أمامية عملاقة، أهلته للانضمام لأجمل التصميمات بهذه القائمة.





ومن ماركة فولفو السويدية، جاء ضمن القائمة طراز XC90، الذي طرح بشبكة أمامية متميزة ضمن الأبرز بين موديلات 2021.





وطراز Jeep Grand Cherokee الذي طرح بتصميم للشبكة الأمامية متميز.





وفي ختام القائمة جاء طراز Aston Martin DBX الذي طرحت نسخته الجديدة بتصميم متميز أيضا للشبكة الامامية.



