مرسيدس EQS “إس كلاس السيارات الكهربائية” تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد رحلة تشويقية طويلة، كشفت مرسيدس الستار عن EQS 2022، والتي يمكن اعتبارها إس كلاس الكهربائية بمدى أقصى 770 كيلومتر لكل شحنة وتصميم جريء وداخلية متطورة تقنياً.

وتعكس السيارة التوجه الجديد في التصميم لعائلة سيارات EQ الكهربائية لمرسيدس، كما تحظى بمعامل سحب قياسي بـ 0.20، ما يجعلها أكثر سيارة إنتاجية انسيابية على الإطلاق.

وستتوفر السيارة بنسختين، الأولى مزودة بمحرك كهربائي واحد بقوة 329 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر، والثانية بمحركين كهربائيين بقوة 516 حصان وعزم دوران 828 نيوتن متر ودفع كلي، وتتسارع هذه النسخة من السكون إلى 96 كلم\س في 4.1 ثانية، وستعتمد النسختان على بطارية 108.7 كيلوواط\س، مع إمكانية شحنها من 10% إلى 80% خلال 35 دقيقة فقط بالشواحن السريعة.

وستنطلق السيارة بشاشة “هايبرسكرين” الجديدة الأكبر في صناعة السيارات بحجم 56 إنش وستتوفر بشكل اختياري في EQS، وتحتوي قطعة الزجاج الموحدة على ثلاث شاشات فرعية، الأولى هي لوحة العدادات 12.3 إنش أمام السائق، والثانية 12.3 إنش أمام الراكب الأمامي، والثالثة في المنتصف 17.7 إنش للنظام الترفيهي المركزي والتحكم في وظائف السيارة.

كما وضحت مرسيدس إن EQS ستتوفر بخيار آخر للداخلية للراغبين في تصميم مماثل لمقصورة إس كلاس الجديدة، بشاشة ترفيهية 12.8 إنش ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش.

من أهم مزايا داخلية EQS الجديدة هي المساعد الرقمي لمرسيدس، والذي ينفذ مختلف أنواع المهام بالأوامر الصوتية كما يقدم اقتراحات متعددة لتحسين تجربة القيادة، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ستتوفر EQS بتقنية تعرف على الوجوه، والتي تتمتع بتطبيقات متعددة مثل خدمة التحقق من الشخصية عبر الوجه، أو متابعة حالة السائق أثناء القيادة للتدخل في حالة غفلته أو نومه.

وستصل السيارة للأسواق لاحقاً هذا العام بسعر تقديري أمريكي يبدأ من 110,000 دولار – 412,000 ريال.

