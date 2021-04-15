أسعار أبرز السيارات الصينية في مصر لعام 2021.. "شانجي" و"دفسك" و"فاوي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من أبرز ماركات السيارات الصينية التي تتوفر بالسوق المصرية حاليا، كل من ماركة "دفسك"، وماركة "فاو"، وماركة "شانجي".

وجمع موقع hatla2ee في قائمة، الموديلات المتوفرة بالسوق المصرية من هذه الماركات، وأبرز مواصفاتها وتكلفتها الرسمية.

دفسك



بدأ الموقع بموديلات ماركة دفسك في السوق المصرية، وتشمل طراز دفسك Glory 330، الذي تتوفر منه بالسوق المصرية 4 فئات، الافتتاحية هي فئة مانيوال/توب لاين 2020، وتعمل بمحرك بقوة 1250 سي سي، وتكلفتها 169,900 جنيه.

تليها فئة مانيوال/هاى لاين 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1250 سي سي، وتكلفتها 173,900 جنيه.

تليها فئة مانيوال/HIGHLINE 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 191,900 جنيه.

تليها الفئة الأعلى من الطراز، هي مانيوال/TOPLINE 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 207,900 جنيه.





الطراز الثاني الذي يتوفر من ماركة دفسك بالسوق المصرية هو طراز دفسك إيجل 580، ويطرح منه فئتان، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك/فارهة 2019، وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 299,900 جنيه.

تليها فئة أتوماتيك/فارهة 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 355,000 جنيه.





فاو

كشف الموقع بعد ذلك عن الموديلات المتوفرة من ماركة فاو الصينية بالسوق المصرية، وذكر أن الماركة يتوفر منها طراز وحيد للسوق المصرية هو طراز X40، الذي يطرح منه فئتان، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك/فارهة 2019، وتعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 275,900 جنيه.

تليها فئة PREMIUM/أتوماتيك 2019، وتعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 285,000 جنيه.





شانجي

اختتم الموقع القائمة بماركة شانجي، والتي يتوفر منها بالسوق المصرية طراز وحيد، هو طراز M50، ويطرح منه فئتان، الافتتاحية هي فئة مانيوال/توب لاين 2020، وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 185,000 جنيه.

تليها فئة مانيوال/توب لاين 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 189,000 جنيه.



