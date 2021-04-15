أرخص السيارات التابعة للماركات الكبرى في 2021.. أسعار لن تتوقعها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال عام 2021 الجاري، يتوفر من كل ماركة سيارات كبرى موديلا، هو الأقل في التكلفة بين كافة موديلاتها الأخرى.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات في قائمة الموديلات التي تتوفر بتكلفة أقل لكل ماركة سيارات بارزة خلال عام 2021.

ومن ماركة ألفا روميو، أرخص طراز يطرح من الماركة خلال العام الجاري هو طراز "جوليتا"، بتكلفة 30,837 دولار.







ومن ماركة أودي، أرخص طراز يطرح من الماركة الألمانية خلال العام الجاري هو طراز "A1"، بتكلفة 26,724 دولار.





ومن ماركة بي إم دبليو، أرخص طراز يطرح من الماركة الألمانية خلال العام الجاري هو طراز "الفئة الأولى"، بتكلفة 35,518 دولار.





ومن ماركة سيتروين، أرخص طراز يطرح من الماركة الفرنسية خلال العام الجاري هو طراز "C1"، بتكلفة 16,600 دولار.





ومن ماركة فورد، أرخص طراز يطرح من الماركة الأمريكية خلال العام الجاري هو طراز " Fiesta Trend"، بتكلفة 22,461 دولار.





ومن ماركة هيونداي، أرخص طراز يطرح من الماركة الكورية الجنوبية خلال العام الجاري هو طراز " هيونداي I10"، بتكلفة 22,461 دولار.





ومن ماركة جاجوار، أرخص طراز يطرح من الماركة البريطانية خلال العام الجاري هو طراز " XE"، بتكلفة 29,635 دولار.





ومن ماركة جيب، أرخص طراز يطرح من الماركة الأمريكية خلال العام الجاري هو طراز " Renegade "، بتكلفة 32,077 دولار.





ومن ماركة كيا أرخص طراز يطرح من الماركة الكورية الجنوبية خلال العام الجاري هو طراز " Picanto"، بتكلفة 15,072 دولار.





ومن ماركة مرسيدس أرخص طراز يطرح من الماركة الألمانية خلال العام الجاري هو طراز " A-Class "، بتكلفة 33,030 دولار.





ومن ماركة نيسان أرخص طراز يطرح من الماركة اليابانية خلال العام الجاري هو طراز " Micra "، بتكلفة 19,185 دولار.



