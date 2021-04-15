فرنسا تحارب انبعاثات الكربون بـ"المقايضة".. ماذا يحدث في باريس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرنسا عن استعدادها لمقايضة مواطنيها المستعدين للتخلص من سياراتهم العاملة بالمحروقات للحفاظ على البيئة.

وأعلنت فرنسا تقديمها لمبلغ 2500 ألف يورو، ما يعادل 2,975 ألف دولار، لكل من يقبل من مواطنيها بمقايضة سيارته القديمة مقابل منحه دراجة كهربائية صديقة للبيئة لتكون وسيلته الرئيسية للتنقل.

ويعد هذا المشروع، أحدث ما أقره مجلس النواب الفرنسي ضمن خطة فرنسا المستقبلية للتحول للطاقة الخضراء، بالاشتراك مع الاتحاد الفرنسي لمستخدمي الدراجات، وفق موقع "ذا نكست ويب".

وحسب رويترز، تعتبر فرنسا هي أول دولة في العالم تقدم على خطوة مشابهة، بمنح مواطنيها المال والدراجات الكهربائية للتخلص من سياراتهم العاملة بالمحروقات.

في السياق ذاته تتمتع فنلندا بخصم مماثل استخدمه المواطنون لتمويل أكثر من 2000 دراجة كهربائية و1000 سيارة جديدة منخفضة الانبعاثات و100 تذكرة نقل عام.



كما عرضت ليتوانيا مثل هذا المخطط العام الماضي. عرضت وكالة إدارة المشاريع البيئية (APVA) في البلاد على السكان 1000 يورو (1200 دولار) إذا تداولوا سياراتهم القديمة.