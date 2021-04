سيات ابيزا 2022 فيس ليفت تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت سيات عن ابيزا 2022 فيس ليفت بالتوازي مع تدشين أرونا الجديدة، بخارجية محدثة وداخلية جديدة أكثر عصرية وتطوراً من الناحية التقنية.

وقد حصلت السيارة على مصابيح ضباب LED جديدة وتصاميم جديدة لجنوط 15-18 إنش، مع إضافية لونين جديدين زرقاوين ضمن لمسات أخرى محدودة.

التغييرات الأهم تقع في الداخلية وتشمل مواد بجودة أعلى وتصميم مختلف للوحة القيادة بشاشة لمسية كبيرة جديدة لنظام المعلومات الترفيهية بقياسات تتراوح بين 8.25 و9.2 إنش حسب الفئة، مع دعم تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي اللاسلكية والأوامر الصوتية، كما حصلت السيارة على لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش جديدة لبعض الفئات.

وستنطلق ابيزا الجديدة بثلاثة محركات بنزين 1.0 لتر 3 سلندر، الأول بالتنفس الطبيعي بقوة 80 حصان، متصل بناقل يدوي 5 سرعات، مع محركين آخرين تيربو بقوة 95 و110 حصان، كلاهما بناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي مزدوج 7 سرعات.

