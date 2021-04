سيات ارونا 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة سيات عن أرونا 2022 فيس ليفت بعد أربعة أعوام من انطلاق الجيل الحالي، بخارجية محدثة وداخلية أكثر تطوراً ومزيد من تقنيات السلامة.

وتأتي الكروس أوفر الصغيرة بشبك أمامي أكبر ومصابيح أمامية معاد تصميمها ومصد جديد كلياً ومصابيح خلفية جديدة.. وستتوفر السيارة بجنوط 17 و 18 إنش و10 ألوان مختلفة للخارجية.

التحديثات الداخلية أكثر أهمية وتشمل كونسول أوسط جديد وشاشة 8.25 إنش أو 9.2 إنش لنظام المعلومات الترفيهية حسب النسخة ولوحة عدادات رقمية 10.25 إنش لبعض الفئات، مع فتحات هواء مركزية جديدة.

وستنطلق سيات أرونا 2022 بمحرك 1.0 لتر 3 سلندر بنزين بقوة 95 حصان وعزم 175 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 5 سرعات، مع نسخة أخرى لنفس المحرك بقوة 110 حصان وعزم 200 نيوتن متر، مع ناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 7 سرعات، وأخيراً ستتوفر السيارة بمحرك 1.5 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin