مواصفات ومميزات فيات تيبو 2021 "فيس ليفت" وأسعارها في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إليكم مواصفات ومميزات السيارة الجديدة من فيات تيبو 2021 فيس ليفت المميزة جدا وأسعارها في مصر.

فيات تيبو 2021 فيس لفت من السيارات السيدان المدمجة التي تناسب الكثيرين وتأتي بـ 6 فئات مختلفة، ومن خلال التالي نستعرض أهم مواصفات فيات تيبو 2021 فيس ليفت، ومميزاتها وأسعارها في مصر.





مواصفات فيات تيبو 2021 فيس ليفت:

جاءت السيارة بمحرك رباعي الإسطوانات بسعة 1600 سي سي، وبقوة 110 حصان.

عزم أقصى للدوران 127 نيوتن/المتر بناقل حركة بـ 6 سرعات.

تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كم /الساعة في حوالي 11.5 ثانية.

استهلاك الوقود يبلغ حوالي 5.7 لتر عند قطع مسافة 100 كم، وسعة خزان الوقود 45 لتر.

يبلغ طول السيارة 4532 مم والعرض 1792 مم وارتفاعها 1497 مم، كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 520 لتر.

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مميزات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد:

مميزات الأمان

تتميز بوسائل الأمان ومنها القدرة على التحكم في السرعة، ووجود تحكم ديناميكي في السيارة.

برنامج الثبات الإلكتروني فضلا على وجود حساسات للسرعة، ونظام مكابح مانع للإنغلاق مع وجود برنامج الثبات الإلكتروني.

نظام لمراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية، كما يتوفر بها مثبت للسرعة، 6 وسائد هوائية ووسادة هوائية للسائق.

مميزات التصميم الخارجي

تتميز السيارة بوجود مصابيح led أمامية وخلفية، وتتميز الفئات الأعلى بشكل مختلف للمصابيح الخلفية.

تصميم مميز للشبكة الأمامية وخاصة في الجزء الأسفل من الاكصدام الأمامي.

كما تتميز بشكل جديد لإطار السيارة بمقاس 16 بوصة ، وأيضا المقابض تأتي بلون السيارة.

مميزات التصميم الداخلي

يوجد تغيير في التصميم الجديد في شكل عجلة القيادة متعددة الوظائف.

يوجد شاحن لشحن الهواتف اللاسلكية، ومرايا جانبية كهربائية وزجاج خلفي كهربائي.

شاشة تعمل باللمس بمقاس 5 بوصة والفئات الأعلى مقاس 7 بوصة، بالإضافة إلى وجود بلوتوث ومخرج AUX ومرآة خلفية ذاتية التعتيم.

مرايات قابلة للطي ومكيف هواء يدوي، وفي الفئات الأعلى مكيف هواء أوتوماتيك.

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أسعار سيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 في مصر:

أشار موقع EGY CAR إلى أسعار فيات تيبو فيس ليفت 2021 كما يلي: