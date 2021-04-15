جاجوار تطلق F-Type الخارقة.. شاهد الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة جاجوار النقاب عن الموديل الخاص F-Type R-Dynamic Black بالشكلين الكوبيه والكابريو بتجهيزات موسعة ومواصفات خارقة.

وأوضحت جاجوار البريطانية أن النسخة الخاصة من السيارة ثنائية الأبواب F-Type تتميز من خلال ظهور خاص للون الأسود شديد اللمعان على كل من العجلات قياس 20 بوصة، وبعض مكونات الجسم الأخرى، والتي تتوفر أيضا باللون الحصري Santorini Black.

وينعم الركاب بمقصورة داخلية فاخرة مع مقاعد قابلة لأوضاع الضبط المختلفة، والتي تتوفر بفرش جلدي فاخر مع خيوط حياكة متباينة اللون، وأسطح الألومنيوم المصقول، والسقف المصنوع من القطيفة الفاخرة، وأشرطة الزينة المضاءة بحروف اسم الشركة.

ويتوفر للموديل الخاص جميع محركات الطراز بداية من قوة 300 إلى قوة 450 حصاناً، كما يتوفر منه نسخ الدفع الرباعي والنسخ المعتمدة على ناقل الحركة الأوتوماتيكي من 8 سرعات.

مواصفات السيارة جاجوار F-Type

إطارات 20 بوصة باللون الأسود شديد اللمعان

أنظمة مختلفة لضبط المقاعد

مقاعد بفرش جلدي فاخر مع خيوط حياكة متباينة اللون

أسطح الألومنيوم المصقول

السقف المصنوع من القطيفة الفاخرة

أشرطة زينة مضاءة بحروف اسم الشركة

جميع محركات الطراز تبدأ قوتها من 300 إلى 450 حصانا

متوفر نسخ الدفع الرباعي والنسخ المعتمدة على ناقل الحركة الأوتوماتيكي من 8 سرعات



