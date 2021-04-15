"بلو كروز".. نظام قيادة متطور من فورد.. هل جربته؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فورد عن قيامها باختبار تقنية حديثة تمثل جيلا جديدا من أنظمة القيادة المساعدة للسائق لتطرحها بسياراتها المستقبلية.

النظام الحديث المساعد للقيادة يطلق عليه اسم "بلو كروز"، ووقع الاختيار على النسخ المستقبلية من طراز موستانج "ماتش إي"، وشاحنة F-150 ليطرح بهما النظام للمرة الأولى، وفق موقع "ذا فيرج".

و لتفعيل هذا النظام، قامت فورد بتخصيص أماكن على مدار الطرق السريعة في الولايات المتحدة، سيكون مسموح بها للسائق لاستخدام نظام القيادة المساعد، الذي سيمكن السائق من رفع يده بشكل كامل عن مقود القيادة.



وتعد هذه سابقة هي الأولى من نوعها، بأن تقوم ماركة سيارات بترميز مناطق من الطرق لصالح سياراتها، ستعرف باسم منطقة الـ "بلو كروز فري"، ستكون آمنة لسائق سيارات فورد بتفعيل نظام القيادة الذاتي.

وأوضح الموقع أن نظام "بلو كروز"، هو الرد الذي خرجت به فورد على منافستها "جنرال موتورز"، التي أعلنت عن نظام متطور للقيادة الذاتية باسم "سوبر كروز"، من الجيل الثاني.

إقبال على "ماتش إي"

وأعلنت ماركة فورد عن ارتفاع كبير في مبيعات طرازها الكهربائي المنتظر "موستانج ماتش إي"، في الربع الأول من عام 2021.

وقالت شركة السيارات إن الطراز الجديد ارتفعت مبيعاته بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.

ووفق موقع "إنسايد إي في"، فإن طراز "ماتش إي"، بيع منه بشكل إجمالي 6 آلاف و614 نسخة في الربع الأول من 2021، كان منها 2637 نسخة بيعت في مارس الماضي فقط.

ومثلت مبيعات مارس من طراز موستانج "ماتش إي" نسبة 1.3% من إجمالي مبيعات سيارات فورد، وهي أقل من النسبة الإجمالية التي مثلها الطراز من كافة السيارات التي باعتها فورد في شهر فبراير/شباط من العام الجاري، ووصلت إلى 2.4%.