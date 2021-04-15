اخبار السيارات

“تانك 300 سايبرتانك” هي SUV صينية جديدة للتضاريس الوعرة

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة جريت وول موتورز الصينية عن سيارة “تانك 300 سايبرتانك” الاختبارية الجديدة قبل التدشين الرسمي في معرض شانغهاي للسيارات خلال أيام.

ويُذكر أن سيارات تانك 300 كانت تُباع في السابق تحت علامة WEY الفاخرة، قبل قرار جريت وول موتورز بتأسيس علامة “تانك” الفرعية المستقلة للسيارات الوعرة.

وتُعتبر سيارة “سايبرتانك” نسخة معدلة بكثافة لموديل تانك 300، بجسد أعرض ولوح شمسي على السقف وجناح على السقف والعديد من عناصر التصميم على شكل Y.

الداخلية ممتلئة بجلود بيضاء ولمسات براقة متعددة.. وسنعلم المزيد عن السيارة يوم 19 أبريل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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