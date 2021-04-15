موجز ”الخليج 365” للسيارات.. سكودا "كودياك" وظهور "هيونداي كستو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت شركة مانسوري النقاب عن نسختها المعدلة Ghost المعتمدة على الأيقونة البريطانية رولز رويس Ghost.

تستعد شركة هيونداي لإطلاق سيارة عائلية توفر لركابها أفضل مواصفات الرفاهية كما في مركبات Honda Odyssey و Buick GL8 الحديثة.

أجرت شركة سكودا تجديدات على أيقونتها كودياك Kodiaq، التي تعد أول وأكبر موديل SUV في باقة الشركة التشيكية.

تسير صناعة الدراجات النارية نحو تعزيز الأمان لقائدي الدراجات، والحفاظ على البيئة من خلال تطوير دراجة كهربائية بوقود الهيدروجين.

