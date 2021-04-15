استدعاء 3,140 سيارة جمس وشفروليه وكاديلاك 2021 لخلل في أحزمة الأمان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة 3,140 سيارة جمس يوكون وشفروليه “سوبربان-تاهو” وكاديلاك اسكاليد موديلات 2021، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.

ويأتي هذا الاستدعاء لاحتمالية حدوث قطع في أحد أو كلا أحزمة الأمان لمقاعد الصف الثالث أثناء وقوع حادث، مما يزيد من خطر إصابة الركّاب.

ودعت وزارة التجارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى التواصل مع شركة الجميح للسيارات وشركة جنرال موتورز وشركة التوكيلات العالمية؛ لإجراء الفحص والإصلاحات اللازمة مجانًا.