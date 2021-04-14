لمحبي الرفاهية والأناقة.. أول ظهور لـ"هيونداي كستو" العائلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة هيونداي لإطلاق سيارة عائلية توفر لركابها أفضل مواصفات الرفاهية كما في مركبات Honda Odyssey و Buick GL8 الحديثة.

وبحسب الصور التي تم تسريبها، ستأتي السيارة هيونداي كستو الجديدة بهيكل ميني فان مميز التصميم، مجهز بمصابيح أمامية ومصابيح ضباب تعمل بتقنيات LED، ومجهز بأبواب خلفية مزلقة، ومصابيح إضاءة خلفية حمراء اللون تمتد على عرض باب صندوق الأمتعة بتصميم أنيق وملفت للنظر.

وبملامح شبيهة بملامح السيارة توسان تأتي كستو بشكة أمامية واسعة تندمج فيها المصابيح الأمامية، وقد قامت هيونداي بنقش حروف Custo في قضيب الكروم المحاط بالمصابيح الأمامية، بينما يحتل اسم الشركة مركز الصدارة على الباب الخلفي الذي يتافر في نسختين، إحداهما مع إخفاء اللوحة العلوية داخل المصابيح الخلفية باللون الأسود، أو بنفس لون باقي الهيكل.





وسيأتي هيكل السيارة بطول 4 أمتار و95 ميليمترا، أما عرضه فـ 173 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 3 أمتار، أما القمرة من الداخل فستجهز بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لسبع ركاب، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.



كما ستحصل هذه السيارة على أنظمة تكييف حديثة تتحكم بحركة الهواء في أقسام القمرة بشكل ممتاز، وعلى أنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، وأنظمة أمان تتحكم بأنظمة الفرامل في حالات الطوارئ، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة مولتيميديا متطورة يتحكم بها عبر شاشة لمسية، ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.



ومن المفترض أن تظهر هذه المركبة في الأسواق قريبا بعدة نسخ، نسخة مجهزة بمحركات بسعة 1.5 ليتر بعزم 170 حصانا، ونسخة مجهزة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 236 حصانا.





ويبلغ طول كستو 4950 ملم، وعرضها 1850 ملم، وارتفاعها 1734 ملم، ويبلغ طول قاعدة عجلاتها 3055 ملم، ما يجعلها أصغر من ستاريا، لكن من المرجح أن تُطرح كستو في الصين فقط، وحتى إذا تم طرحها خارج الصين، فإن هيونداي لن تطرحها بالطبع في نفس الأسواق التي تطرح فيها ستاريا.

لم يتم الكشف عن كستو رسميًا في الصين، على الرغم من أنه من المحتمل أن يحدث ذلك في غضون أيام قليلة، فمعرض شنغهاي الدولي للسيارات سيبدأ فعالياته يوم 19 أبريل/نيسان الجاري، وقد تعرضها هيونداي فيه.